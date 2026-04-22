Эксперт предупредил об опасности использования eSIM во время путешествия

В чём опасность eSIM
IT-эксперт Игорь Бедеров в рубрике «Теперь вы знаете» предупредил об опасности использования eSIM во время путешествия. Он подчеркнул, что основной подвох заключается в невозможности обеспечить достаточную безопасность личных данных.

«В некоторых странах (Таиланд, Франция, Испания, Италия, Кения, Марокко, Австралия) для покупки и регистрации новой SIM-карты требуется предъявить паспорт. Этим активно пользуются мошенники, которые собирают паспортные данные туристов под видом регистрации. Дальше эти данные могут быть использованы для чего угодно: от кражи аккаунтов до открытия кредитов на ваше имя», — сказал эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Если решили купить eSIM для путешествий: как её настроить и поможет ли это сэкономить
Если решили купить eSIM для путешествий: как её настроить и поможет ли это сэкономить

Часто вместо физической кражи карты мошенник пытается обмануть оператора связи. Он представляется вами, заявляет о потере телефона и просит перевыпустить eSIM на его устройство. Если ему это удаётся, номер уходит в чужие руки — вместе с доступом к СМС, банковским приложениям и всем сервисам.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Messy girl: что это за тренд и как он разрушает психику Messy girl: что это за тренд и как он разрушает психику
Срок или платёж? Что всё же уменьшать при досрочном погашении кредита Срок или платёж? Что всё же уменьшать при досрочном погашении кредита
