Эксперт предупредил об опасности использования eSIM во время путешествия

IT-эксперт Игорь Бедеров в рубрике «Теперь вы знаете» предупредил об опасности использования eSIM во время путешествия. Он подчеркнул, что основной подвох заключается в невозможности обеспечить достаточную безопасность личных данных.

«В некоторых странах (Таиланд, Франция, Испания, Италия, Кения, Марокко, Австралия) для покупки и регистрации новой SIM-карты требуется предъявить паспорт. Этим активно пользуются мошенники, которые собирают паспортные данные туристов под видом регистрации. Дальше эти данные могут быть использованы для чего угодно: от кражи аккаунтов до открытия кредитов на ваше имя», — сказал эксперт.

Часто вместо физической кражи карты мошенник пытается обмануть оператора связи. Он представляется вами, заявляет о потере телефона и просит перевыпустить eSIM на его устройство. Если ему это удаётся, номер уходит в чужие руки — вместе с доступом к СМС, банковским приложениям и всем сервисам.

