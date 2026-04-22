Врач предупредила о рисках при пересадке волос

Врач-дерматовенеролог АО «Медицина» Екатерина Анпилогова в разговоре с «Чемпионатом» предупредила о рисках при пересадке волос. По её словам, даже при аккуратной технике пересадка остаётся хирургической процедурой, а значит, полностью исключить осложнения нельзя.

К частым и, как правило, непродолжительным относятся отёк лба и век в первые дни после операции, болезненность затылка, проходящая за несколько суток, элементы фолликулита в донорской зоне, хорошо поддающиеся местной терапии. В более отдалённом периоде возможны недостаточная приживаемость части графтов (особенно при курении, сосудистых проблемах, диабете), неестественный угол роста волос при неправильном формировании каналов, единичные кисты и вросшие волосы.

«Редко, но серьёзно — некроз кожи при слишком высокой плотности каналов на малой площади и грубые рубцы у людей со склонностью к келоидам. Поэтому перед операцией важно исключить серьёзные соматические, кожные и психические заболевания, скорректировать сахар, отказаться от курения хотя бы за месяц до и после процедуры», — сказала эксперт.

