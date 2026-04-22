Врач рассказала, всегда ли лишний вес — маркер эндокринных проблем

Эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина рассказала в беседе с «Чемпионатом», всегда ли лишний вес — маркер эндокринных проблем.

«Да, особенно если масса тела увеличивается на фоне обычного питания и прежней физической активности. Для сезонного снижения настроения выраженный необъяснимый набор веса менее типичен, чем для гипотиреоза. Если прибавка массы тела сочетается с отёчностью, сухостью кожи, зябкостью и запорами, это уже весомый аргумент в пользу гормонального обследования», — сказала врач.

Без лечения симптомы могут сохраняться месяцами и даже годами, постепенно нарастая. У заболеваний щитовидной железы нет настоящей сезонности: они не начинаются строго весной и не исчезают сами летом. Весна в таких случаях лишь делает уже существующую проблему более заметной.

