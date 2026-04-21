Фестиваль ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR ЛУЖНИКИ прошёл 19 апреля

19 апреля в Лужниках прошёл фестиваль ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR ЛУЖНИКИ 2026. Старт организован Федерацией триатлона России совместно с IRONSTAR при поддержке Департамента спорта города Москвы.

На старт вышли 2405 участников из 138 городов 14 стран мира, из которых почти 1000 – на триатлонную гонку. Первый, но уже традиционный старт сезона в апреле. Короткая, динамичная дистанция ⅛ — 380 м плавание, 19 км велогонка и 5 км бег.

Фото: Пресс-служба ФТР

Результаты

Мужчины, категория «Элита»

Евгений Тихонин 00.55,20. Павел Самохин 00.56,55. Юрий Вовк 00.58,00.

Женщины, категория «Элита»

Эмилия Широкова 01.06,48. Дана Алиева 01.08,01. Виктория Крахина 01.11,23.

В эстафете победителем стала команда TOPTEAM. Также прошли командные гонки, забеги на 5 км у мужчин, женщин и детские гонки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.