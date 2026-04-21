Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Фестиваль ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR ЛУЖНИКИ прошёл 19 апреля

Комментарии

19 апреля в Лужниках прошёл фестиваль ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR ЛУЖНИКИ 2026. Старт организован Федерацией триатлона России совместно с IRONSTAR при поддержке Департамента спорта города Москвы.

На старт вышли 2405 участников из 138 городов 14 стран мира, из которых почти 1000 – на триатлонную гонку. Первый, но уже традиционный старт сезона в апреле. Короткая, динамичная дистанция ⅛ — 380 м плавание, 19 км велогонка и 5 км бег.

Фото: Пресс-служба ФТР

Результаты

Мужчины, категория «Элита»

  1. Евгений Тихонин 00.55,20.
  2. Павел Самохин 00.56,55.
  3. Юрий Вовк 00.58,00.

Женщины, категория «Элита»

  1. Эмилия Широкова 01.06,48.
  2. Дана Алиева 01.08,01.
  3. Виктория Крахина 01.11,23.

В эстафете победителем стала команда TOPTEAM. Также прошли командные гонки, забеги на 5 км у мужчин, женщин и детские гонки.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android