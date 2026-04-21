Забег с препятствиями «Гонка Героев» прошёл в Подмосковье 18 апреля

18 апреля на подмосковном полигоне Алабино состоялся традиционный забег с препятствиями «Гонка Героев». Мероприятие стало первым в 2026 году весенним стартом «Лиги Героев».

Участники преодолели 10-километровую трассу с 32 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость, которая включала в традиционные рукоходы, требующие прохождения за счёт силы рук, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи. Также чтобы достичь финиша, необходимо было пролезть под колючей проволокой, преодолеть барьер из брёвен и проползти в проём между шинами. Кульминацией «Гонки» вновь стало восхождение на «Эверест» – восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъёмом.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Кроме того, гости и участники мероприятия попробовали свои силы в армрестлинге – мастер-класс по основным техникам борьбы на руках провёл выдающийся армрестлер, мастер спорта России Василий Сорокин. А другой звёздный гость – легенда смешанных единоборств Алексей Олейник – принял участие в церемонии открытия и провёл разминки для участников массового и корпоративного стартов.

Участники проходили дистанцию «Гонки Героев» как индивидуально в массовом старте, так и в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора – в командном старте приняли участие более 160 команд. Все участники, прошедшие трассу до конца, получили брендированные жетоны финишёра. Следующая «Гонка Героев» также пройдёт на полигоне Алабино 16 мая.

