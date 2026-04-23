Юрист рассказала, как перевестись на удалёнку из-за аллергии

Юрист София Жидких рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как перевестись на удалёнку из-за аллергии. Она объяснила, что для начала необходимо получить справку о наличии аллергии от врача соответствующего профиля.

«Получение справки не приравнивается к открытию листка нетрудоспособности, это важно для оформления удалёнки. Перевод на дистанционный формат происходит, когда работник способен трудиться, но по рекомендации врача нуждается во временном изменении места работы (в том, чтобы не покидать пределы дома) на период сезонной аллергии», — сказала эксперт.

После получения справки сотрудник имеет право обратиться с просьбой о переводе на удалёнку. Также на время обострения аллергии руководство может установить для работника гибридный режим работы.

