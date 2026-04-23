«Первомайский полумарафон» пройдёт в Красноярске 1 мая. Стартово-финишный городок будет расположен на живописной Центральной набережной города.

Участники смогут попробовать свои силы на двух дистанциях на выбор: 5 км и 21,1 км. К участию на дистанции 5 км допускаются все желающие старше 12 лет. На полумарафон 21,1 км — атлеты старше 18 лет. Финишёры получат памятную медаль.

Расписание

9:00-10:30 – регистрация участников, выдача многоразовых чипов и стартовых номеров на забег;

10:00 – старт на 5 км;

10:50 – церемония открытия, награждение победителей и призёров забега на 5 км;

11:00 – старт на 21,1 км;

14:00 – закрытие трассы;

14:30 – награждение победителей и призёров полумарафона, закрытие соревнований.

