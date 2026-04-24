Полумарафон «Май. Мир. Молодость» пройдёт в Ярославской области 1 мая

Полумарафон «Май. Мир. Молодость» пройдёт в Ярославской области (Тутаев) 1 мая. Он по традиции откроет сезон забегов серии «Бегом по Золотому кольцу». Стартовый городок располагается на Юбилейной площади, а трасса, знаменитая своей Чёрной горой, проходит по его центру.

В программе — несколько дистанций на выбор: 21,1 км, 10 км, 5 км, а также детские забеги по возрастным группам.

К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и новички в беге.

