Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Невролог рассказала, почему важно прививать детям любовь к спорту и активности

Невролог рассказала, почему важно прививать детям любовь к спорту и активности
Почему активность важна для детей
Комментарии

Невролог АО «Медицина» Наталья Степаненко рассказала в беседе с «Чемпионатом», почему важно прививать детям любовь к спорту и активности. По её словам, малоподвижность часто сочетается с нарушением сна и нерациональным питанием. Это создаёт замкнутый круг: ребёнок устаёт, становится вялым, ему не хочется двигаться — и двигательная активность падает ещё больше.

«Движение — это не просто способ сжечь калории. Оно играет ключевую роль в развитии мозга. Это и формирование нейронных связей: активные движения стимулируют развитие мозжечка, базальных ганглиев, коры головного мозга — областей, отвечающих за координацию, внимание, эмоциональную регуляцию и обучение», — сказала эксперт.

Кроме того, спорт влияет на регуляцию тонуса мышц и осанки: недостаток движения приводит к слабости мышечного корсета, что ведёт к сколиозам, плоскостопию, головным болям. Эмоциональное здоровье подвержено влиянию физической активности. Спорт снижает уровень кортизола (гормона стресса), повышает серотонин и дофамин — «гормоны радости».

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как лишний вес в детстве аукнется во взрослом возрасте: топ-8 сложных ситуаций Как лишний вес в детстве аукнется во взрослом возрасте: топ-8 сложных ситуаций
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android