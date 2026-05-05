Диетолог рассказала, какие соусы нельзя есть с шашлыком

Важно правильно выбирать его, чтобы не навредить здоровью. В беседе с URA.RU врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что некоторые ингредиенты в соусах несовместимы и могут ухудшить самочувствие.

«Стоит избегать смешивания соусов с кардинально разным составом, например кислых и жирных. Это может привести к нагрузке на пищеварительный тракт», — отметила специалист.

Сочетание майонеза и кетчупа повышает калорийность шашлыка и создаёт нагрузку на печень и поджелудочную железу. Врач объяснила, что покупные соусы могут быть вредны из-за избытка соли, сахара, консервантов и красителей. Их регулярное употребление может вызвать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, нарушить баланс микрофлоры, повысить риск развития гастрита, колита и других заболеваний.

При покупке соуса к шашлыку эксперт рекомендует избегать продуктов с консервантами, бензойной и сорбиновой кислотами, а также с загустителями в виде крахмала. Сам по себе крахмал не вредная добавка, однако у людей с нарушением углеводного обмена он может стать дополнительной углеводной нагрузкой.

