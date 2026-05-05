Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог рассказала, какие соусы нельзя есть с шашлыком

Диетолог рассказала, какие соусы нельзя есть с шашлыком
Какие соусы нельзя есть с шашлыком
Комментарии

Важно правильно выбирать его, чтобы не навредить здоровью. В беседе с URA.RU врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что некоторые ингредиенты в соусах несовместимы и могут ухудшить самочувствие.

«Стоит избегать смешивания соусов с кардинально разным составом, например кислых и жирных. Это может привести к нагрузке на пищеварительный тракт», — отметила специалист.

Сочетание майонеза и кетчупа повышает калорийность шашлыка и создаёт нагрузку на печень и поджелудочную железу. Врач объяснила, что покупные соусы могут быть вредны из-за избытка соли, сахара, консервантов и красителей. Их регулярное употребление может вызвать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, нарушить баланс микрофлоры, повысить риск развития гастрита, колита и других заболеваний.

При покупке соуса к шашлыку эксперт рекомендует избегать продуктов с консервантами, бензойной и сорбиновой кислотами, а также с загустителями в виде крахмала. Сам по себе крахмал не вредная добавка, однако у людей с нарушением углеводного обмена он может стать дополнительной углеводной нагрузкой.

Читайте также:
Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии? Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии?
Правда ли, что описторхоз у каждого третьего? Кому пора зондировать кишечник Правда ли, что описторхоз у каждого третьего? Кому пора зондировать кишечник

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android