Психолог объяснила, как велопрогулки лечат тревогу

Психолог объяснила, как велосипед лечит тревогу
Одна поездка заменяет поход к специалисту. Психолог Федерации велосипедного спорта России Светлана Трубицына объяснила в беседе с Life.ru, как обычная велопрогулка помогает бороться со стрессом и тревогой. Ответ прост: организм включает нужные механизмы сам.

«Во время езды мозг переключается с повседневной суеты на ритмичную физическую активность. Меняется характер мозговых ритмов, внимание уходит в телесные ощущения, и уровень тревоги снижается», — рассказал эксперт.

Но главное происходит на биохимическом уровне. Во время движения в организме повышается выработка эндорфинов, серотонина и дофамина — тех самых «гормонов счастья». Они улучшают настроение, убирают тревожность и стабилизируют эмоциональный фон.

Велосипед, по мнению психолога, может стать отличной альтернативой вечерним прогулкам или частично заменить тренировки в зале. Это простой способ добавить движение в жизнь, особенно если надоел привычный формат нагрузки.

