Диетолог назвал привычки, убивающие желудок

Проблемы с желудком редко возникают сами по себе. Чаще всего мы создаём их своими привычками. Об этом Life.ru рассказал врач-диетолог «СМ-Клиника» Максим Лисовский.

Многие пьют кофе натощак и перекусывают печеньем вместо нормальной еды. Желудок всё равно вырабатывает кислоту, которая раздражает слизистую. Кофе усиливает этот эффект и может спровоцировать рефлюкс — заброс содержимого желудка в пищевод.

Врач рекомендует есть в течение часа после пробуждения, начинать день со стакана тёплой воды и лёгкого завтрака (омлет, творог). При этом еда не должна быть сухой.

Лисовский предупреждает, что запивать пищу водой вредно. Больше 150–200 мл жидкости за раз снижают эффективность ферментов. Пища уходит в кишечник недостаточно обработанной, начинаются брожение и гниение. Результат — вздутие, метеоризм, дисбиоз.

Также опасно дробное питание. Тренд на 5–6 приёмов пищи в день привёл к тому, что люди едят постоянно, даже без голода. Это перегружает кишечник и ведёт к лишнему весу. Между приёмами пищи должно проходить 3–4 часа. Постоянные перекусы без медицинских показаний лучше исключить.

Поздний ужин может привести к изжоге и кислому привкусу во рту по утрам. Рекомендуется последний раз есть за 3–4 часа до сна. Если же голод сильный, то можно выпить стакан кефира, но не позже чем за 1,5–2 часа.

Негативно на работу ЖКТ влияет и стресс. Когда человек ест в стрессе, на бегу или перед экраном, кровь отливает от ЖКТ к мышцам, ферментов и желчи становится меньше, моторика нарушается.

