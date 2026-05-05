Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Кардиолог рассказал, можно ли определить уровень давления без тонометра

Кардиолог рассказал, можно ли определить уровень давления без тонометра
Можно ли определить уровень давления без тонометра
Комментарии

Давление нельзя определить по самочувствию. Никакие внешние симптомы не дадут точного ответа, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог Филипп Кузьменко.

По его словам, при повышенном давлении действительно могут возникать головная боль, шум в ушах, покраснение лица, слабость или головокружение. Но все эти признаки неспецифичны — они бывают и при других состояниях. Более того, у многих людей гипертония вообще не имеет видимых проявлений, даже когда показатели зашкаливают.

«У части людей даже при огромных цифрах на тонометре может не быть выраженных ощущений. Поэтому тонометр лучше иметь дома каждому и хотя бы раз в год измерять давление даже при отсутствии жалоб. Это базовый способ вовремя выявить гипертонию», — объяснил Кузьменко.

Врач посоветовал выбирать автоматические тонометры с манжетой на плечо — они дают наиболее точные показания.

Читайте также:
Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии? Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии?
Правда ли, что описторхоз у каждого третьего? Кому пора зондировать кишечник Правда ли, что описторхоз у каждого третьего? Кому пора зондировать кишечник

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android