Сомнолог раскрыл техники быстрого засыпания при пробуждении в три часа ночи

Внезапные пробуждения среди ночи знакомы многим. Американский сомнолог Джордан Бёрнс рассказал, как быстро заснуть снова с помощью двух простых техник.

Первая техника — когнитивная перетасовка. Нужно отвлечь мозг от тревожных мыслей с помощью скучной умственной деятельности. Необходимо представлять случайные слова и объекты, не связанные друг с другом.

Например, можно придумать слово из нескольких букв и по очереди визуализировать предметы, начинающиеся на каждую из них. Чем абсурднее и проще образы, тем лучше.

Второй метод — — медленные и глубокие вдохи и выдохи. Никаких сложных дыхательных практик не требуется. Размеренное дыхание успокаивает нервную систему и настраивает организм на сон.

Сомнолог отметил, что при ночном пробуждении категорически не рекомендуется смотреть на часы. Увиденное время запускает в мозгу процессы бодрствования — человек невольно начинает что-то планировать, считать, сколько часов осталось до будильника, в итоге заснуть становится гораздо сложнее.

