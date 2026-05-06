Невролог назвал способы обратить старение мозга вспять

Мозг способен восстанавливаться, создавать новые нейронные связи и даже увеличиваться в объёме. Более того, более половины случаев деменции можно предотвратить, рассказал невролог, профессор Института при Университете Джонса Хопкинса Маджид Фотухи.

По словам специалиста, вопреки распространённому мифу, старение мозга можно не только замедлить, но и обратить вспять. Ключ к этому — здоровый образ жизни.

Профессор выделил пять главных условий:

  • регулярная физическая активность;
  • умственные нагрузки (тренировка памяти, решение задач);
  • полноценный сон;
  • сбалансированное питание;
  • снижение уровня стресса.

Фотухи уверен, что заметные изменения можно увидеть уже через несколько месяцев. Регулярные упражнения и тренировка памяти способны улучшить внимание и мышление, замедлить возрастные изменения, а также сделать мозг более устойчивым к нагрузкам и заболеваниям.

