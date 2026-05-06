Кардиолог перечислил болезни, которые проявляются холодными руками

Холодные руки могут быть не просто индивидуальной особенностью организма, а тревожным сигналом серьёзных проблем со здоровьем. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Егор Новиков в беседе с aif.ru назвал шесть медицинских причин, которые приводят к тому, что конечности постоянно остаются ледяными.

По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание на состояние сосудов. Нарушение сосудистого тонуса является одной из самых частых причин проблемы. В этом случае холодное «мраморное» покрытие кожи сопровождается потливостью ладоней.

В список возможных заболеваний кардиолог также включил железодефицитную анемию, при которой из-за нехватки железа нарушается питание тканей, и гипотиреоз — дефицит гормонов щитовидной железы. При последнем диагнозе метаболизм человека замедляется настолько, что выработка тепла падает, и пациент может мёрзнуть даже летом.

Кроме того, причиной может стать болезнь Рейно. При ней сосуды пальцев реагируют на стресс или холод сильным спазмом: конечности белеют, синеют и становятся ледяными, а затем краснеют, вызывая онемение и боль. В список причин попали также гипотония (низкое давление) и вредные привычки: никотин и кофеин вызывают стойкий спазм периферических сосудов.

Егор Новиков подчёркивает, что холодные руки не всегда указывают на патологию. Это может быть вариантом нормы для худых людей с малым количеством подкожно-жировой клетчатки, для детей до двух лет с незрелой терморегуляцией, а также для женщин в период беременности или климакса из-за гормональных перепадов.

