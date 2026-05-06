Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач объяснила, кому нужно сократить потребление соли

Врач объяснила, кому нужно сократить потребление соли
Кому нужно сократить потребление соли
Комментарии

Соль жизненно необходима организму, но её хронический избыток может годами незаметно разрушать здоровье, поражая не только сердце и сосуды, но и мозг. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, кому стоит строго ограничить этот продукт.

Как пояснила эксперт, соль — это не просто вкусовая добавка, а важнейшее соединение. Натрий и хлор участвуют в передаче нервных импульсов, мышечных сокращениях, поддержании водно-электролитного баланса и выработке желудочного сока. При дефиците соли возникает мышечная слабость, судороги, снижение давления и даже ухудшение памяти.

Между тем исследования показали, что избыток соли через кишечник влияет на головной мозг, провоцируя нарушение памяти, снижение способности к обучению и рост тревожности. «Избыток соли изменяет состав кишечной микрофлоры, вызывая размножение бактерий, связанных с воспалительными и нейродегенеративными процессами», — объяснила Екатерина Кашух.

Врач рассказала, кому следует сократить потребление соли. Это пациенты с гипертонией, люди с сахарным диабетом и ожирением, пациенты с хроническими болезнями почек, сердечной недостаточностью и склонностью к отёкам и пожилые люди.

Этим категориям обычно рекомендуют снижать потребление соли до трёх граммов в сутки под контролем врача.

Читайте также:
Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии? Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии?
Правда ли, что описторхоз у каждого третьего? Кому пора зондировать кишечник Правда ли, что описторхоз у каждого третьего? Кому пора зондировать кишечник

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android