Врач объяснила, кому нужно сократить потребление соли

Соль жизненно необходима организму, но её хронический избыток может годами незаметно разрушать здоровье, поражая не только сердце и сосуды, но и мозг. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, кому стоит строго ограничить этот продукт.

Как пояснила эксперт, соль — это не просто вкусовая добавка, а важнейшее соединение. Натрий и хлор участвуют в передаче нервных импульсов, мышечных сокращениях, поддержании водно-электролитного баланса и выработке желудочного сока. При дефиците соли возникает мышечная слабость, судороги, снижение давления и даже ухудшение памяти.

Между тем исследования показали, что избыток соли через кишечник влияет на головной мозг, провоцируя нарушение памяти, снижение способности к обучению и рост тревожности. «Избыток соли изменяет состав кишечной микрофлоры, вызывая размножение бактерий, связанных с воспалительными и нейродегенеративными процессами», — объяснила Екатерина Кашух.

Врач рассказала, кому следует сократить потребление соли. Это пациенты с гипертонией, люди с сахарным диабетом и ожирением, пациенты с хроническими болезнями почек, сердечной недостаточностью и склонностью к отёкам и пожилые люди.

Этим категориям обычно рекомендуют снижать потребление соли до трёх граммов в сутки под контролем врача.

