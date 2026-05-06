Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств до приезда скорой

Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств до приезда скорой
Как снизить давление до приезда скорой
Комментарии

При внезапном повышении артериального давления до прибытия бригады скорой помощи можно облегчить своё состояние с помощью простых методов. О том, как помочь себе в такой ситуации, в беседе с NEWS.ru рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам врача, один из самых эффективных способов — опустить ноги до колен в тёплую воду.

«Если под рукой нет лекарств, мы нагреваем воду, опускаем ноги до колен и постепенно повышаем температуру воды до терпимого состояния. Вены раскроются — и кровь устремляется вниз. Чистая гравитация», — объяснил кардиолог.

Второй метод, который рекомендует специалист, — лёгкий массаж плечевого пояса, воротниковой зоны и шеи. Движения должны быть аккуратными, без сильного надавливания. Это поможет снизить давление.

Кроме того, Андрей Кондрахин советует принять полулежачее положение, следя за тем, чтобы ноги находились ниже уровня туловища. Также можно выпить немного горячей воды, делая небольшие глотки.

При этом горячий чай во время высокого давления пить нельзя. Он содержит танины, повышающие давление.

Читайте также:
Правда ли, что описторхоз у каждого третьего? Кому пора зондировать кишечник Правда ли, что описторхоз у каждого третьего? Кому пора зондировать кишечник
Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии? Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android