Открыта регистрация на «Большой фестиваль бега» в Москве 22 августа

Открылась регистрация на «Большой фестиваль бега», который пройдёт в Москве 22 августа. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы совместно с Беговым сообществом. В этом году событие вновь объединит соревновательные и фестивальные форматы участия, а также программу для широкой аудитории. Маршрут фестиваля будет проложен по Садовому кольцу в центре Москвы.

Для тех, кто хочет пробежать дистанцию на результат, открыта регистрация на соревнования на 5 км и 10 км. Этот формат подойдёт профессиональным спортсменам и подготовленным любителям, которые хотят проверить свои силы, показать быстрый результат. Для участия в соревнованиях потребуется медицинская справка установленного образца.

Фото: Беговое сообщество

Для тех же, кому важен сам опыт участия, в программе предусмотрен фестиваль движения на 5 км и 10 км. Этот формат подойдёт начинающим бегунам, а также всем, кто хочет преодолеть дистанции без спешки, в формате активной прогулки или лёгкой пробежки. Медицинская справка для участия в фестивале движения не требуется.

Кроме того, в этом году фестиваль объединит не только беговые форматы, но и северную ходьбу. Участники смогут преодолеть дистанцию 5 км. Фестиваль продлится весь день и объединит спортивную, музыкальную и развлекательную программу. Подробности, а также имена хедлайнеров будут объявлены позднее.

