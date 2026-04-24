Врач рассказала, может ли аллергия быть последствием коронавируса

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», может ли аллергия быть последствием коронавируса. По её словам, после перенесённых вирусных инфекций, включая COVID-19, слизистые оболочки дыхательных путей могут становиться более чувствительными.

«Это состояние называют гиперреактивностью, оно проявляется симптомами, похожими на аллергию — насморком, зудом, чиханием и отёком. При этом в большинстве случаев речь идёт не о формировании новой аллергии, а о временной реакции организма на фоне перенесённого заболевания», — сказала эксперт.

Иммунная система некоторое время остаётся более активной, а слизистые — уязвимыми к внешним раздражителям, таким как пыльца, сухой воздух или резкие запахи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.