Сверхмарафон «Сутки бегом» пройдёт в Москве 1 мая. Локация — стадион «Первомайский» («Вымпел»). Это ежегодный старт, который проводится в столице с 1983 года. К участию допускаются только опытные спортсмены, предоставившие справку-допуск от врача.

Спортсмены в течение суток будут бегать по дорожкам стадиона. Финишёры получат медаль, а для лучших атлетов (пробежавших наибольшую дистанцию) состоится награждение.

В рамках старта также проводится чемпионат России по суточному бегу. На сегодняшний день мужской рекорд принадлежит Денису Жалыбину и держится с 2006 года — 282,2 км. Лучшей среди женщин с 2021 года остаётся Александра Овсянникова. Она пробежала за 24 часа 252,5 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.