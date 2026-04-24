Эксперт рассказал, когда БАДы действительно работают

Когда заметен эффект от БАДов
Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал в беседе с «Чемпионатом», когда БАДы действительно работают. Он подчеркнул, что часто на полках в аптеках стоят пустышки в красивой упаковке, однако есть база с доказательной эффективностью.

«Тот же витамин D3, дефицит которого есть почти у каждого жителя наших широт, напрямую управляет кальциевым обменом и гормональной системой. Омега-3 с хорошей концентрацией кислот — это буквально ремонтный материал для клеточных мембран. Креатин моногидрат — самая изученная добавка в спорте, реально дающая клеткам энергию. Сюда же отнесём органические формы магния (например, цитрат или глицинат), которые гасят стресс и расслабляют нервную систему», — сказал эксперт.

Главное правило — избегать комплексных поливитаминов формата «от А до цинка». Там компоненты часто просто мешают усваиваться друг другу. Добавка даёт видимый эффект только там, где есть дефицит. Алгоритм действий должен быть скучным, но рабочим: сдали анализы, увидели объективную нехватку, точечно закрыли её качественным монопрепаратом.

