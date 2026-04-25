Старт «Мама, я бегу!» пройдёт в Москве 1 мая

Забег «Мама, я бегу!» пройдёт в Москве 1 мая. Локация — усадьба Михалково. К участию приглашаются как взрослые, так и юные спортсмены. Это отличная возможность активно провести выходные всей семьёй.

В программе старты на 1 км (от 6 лет), 2 км (от 9 лет), 3 км, 5 км, 7 км, а также забеги для самых маленьких (по возрастным группам).

Расписание

8:50-9:40 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов;

9:40-9:50 — окончание регистрации, инструктаж;

10:00 – старт на дистанцию 300 м – (фан-забег) для самых маленьких от 2 лет, награждение участников;

10:10 – старт на дистанцию 500 м –для детей от 4 лет, награждение участников;

10:20 — старт на дистанцию 1 км – для детей от 6 лет, награждение участников;

10:30 — старт на дистанции 2 км, 3 км, 5 км, 7 км (старт будет осуществляться кластерами с интервалом в 1 минуту);

13-00 — закрытие финиша.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.