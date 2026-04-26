Трейл «Кирики Улита» пройдёт в Вологде 1 мая. Изюминкой трассы является природный памятник «Еловый лес», отличающийся живописными холмами и красивыми берегами реки Шограш.

Маршрут несколько раз пересекает реку по небольшим мостам или неглубоким бродам, после чего следует короткий, но крутой подъём по её склонам.

В программе несколько дистанций на выбор. Подобрать идеальный вариант для себя смогут как профессионалы, так и новички: 3 км, 6 км, 12 км, 24 км, 29 км. Все финишёры получат памятную медаль. Победителям на 6 км, 12 км, 24 км 30 км вручат денежные призы.

