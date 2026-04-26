Эксперт рассказала, подходят ли гибридные тренировки новичкам

Эксперт в области фитнеса Анастасия Гулянина рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», подходят ли гибридные тренировки новичкам. Она отметила, что в идеале подключать подобные нагрузки на более продвинутом уровне, когда уже есть понимание того, как правильно работать с определёнными видами упражнений.

«Людям без базовой физической подготовки лучше начинать с более простых программ — отработки техники, умеренных силовых и базового кардио. Уже потом можно постепенно добавлять комбинированные форматы», — сказала эксперт.

Гулянина отметила, что гибридный тренинг действительно подойдёт не всем. Но нельзя сказать, что так тренироваться могут только профессиональные спортсмены.

