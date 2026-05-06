Врач назвал главные правила сна без боли в спине и утренних отёков

Многое зависит от позы, подушки, матраса и даже времени последнего приёма пищи. Врач-онколог Владимир Ивашков раскрыл простые, но эффективные правила сна, которые помогут избавиться от утренней боли в спине и отёчности лица.

Прежде всего доктор рекомендует спать на боку со слегка согнутыми коленями. Именно в этой позиции нагрузка на позвоночник снижается, а давление лица на подушку уменьшается. Это позволяет избежать утренних отёков и болей в шее.

При этом Ивашков называет позу на животе самой вредной. По его словам, у людей, которые предпочитают спать в таком положении, риск возникновения болей в спине возрастает на 50%.

Врач подчёркивает, что правильно подобранные подушка и матрас играют ключевую роль. Подушка должна заполнять пространство между ухом и плечом, чтобы голова не наклонялась. Что касается матраса, модель средней жёсткости снижает боли в пояснице у 63% пациентов.

Чтобы просыпаться без дискомфорта, Ивашков советует соблюдать гигиену сна — ложиться и вставать в одно и то же время. Кроме того, за два-три часа до отхода ко сну не следует есть солёную пищу — это одна из главных причин утренних отёков.

