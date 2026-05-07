Врач объяснила, можно ли заразиться от клеща без укуса

Врач объяснила, можно ли заразиться от клеща без укуса
Можно ли заразиться от клеща без укуса
Комментарии

Многие уверены, что клещ опасен только в момент присасывания. Однако врач-терапевт Оксана Кузнецова в беседе с aif.ru пояснила, что ситуация сложнее.

Если кожа целая, без повреждений, раздражений и микротравм, вероятность заражения крайне мала. Через здоровый кожный барьер возбудители болезней (вирусы и бактерии) проникнуть не могут.

Ситуация меняется, если на коже есть небольшие ранки, ссадины, царапины или микротрещины. В этом случае риск, хоть и остаётся невысоким, всё же присутствует: инфицированный клещ способен занести патогены прямо в повреждённый участок.

Клещ не присасывается мгновенно. Иногда он может до 2–3 часов перемещаться по коже в поисках удобного места. В этот период паразит контактирует с поверхностью тела, и при наличии микроповреждений (о которых человек может даже не подозревать) теоретически возможна передача инфекции.

