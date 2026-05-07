Врач объяснила, можно ли заразиться от клеща без укуса

Многие уверены, что клещ опасен только в момент присасывания. Однако врач-терапевт Оксана Кузнецова в беседе с aif.ru пояснила, что ситуация сложнее.

Если кожа целая, без повреждений, раздражений и микротравм, вероятность заражения крайне мала. Через здоровый кожный барьер возбудители болезней (вирусы и бактерии) проникнуть не могут.

Ситуация меняется, если на коже есть небольшие ранки, ссадины, царапины или микротрещины. В этом случае риск, хоть и остаётся невысоким, всё же присутствует: инфицированный клещ способен занести патогены прямо в повреждённый участок.

Клещ не присасывается мгновенно. Иногда он может до 2–3 часов перемещаться по коже в поисках удобного места. В этот период паразит контактирует с поверхностью тела, и при наличии микроповреждений (о которых человек может даже не подозревать) теоретически возможна передача инфекции.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.