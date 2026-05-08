Врач рассказал о пользе и противопоказаниях ходьбы босиком

Ходьба босиком становится всё более популярной среди приверженцев здорового образа жизни и биохакеров. Действительно ли она полезна и всем ли подходит? Об этом в беседе с aif.ru рассказал Михаил Богомолов, врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации.

Согласно канонам восточной медицины, на стопе, как и на ладони, радужке глаза и ухе, находятся проекционные точки всех органов человека. Воздействуя на стопу, можно влиять на эти органы, объясняет эксперт. Полезные эффекты комплексные: улучшается состояние внутренних органов и эмоциональная сфера, нормализуются частота сердечных сокращений и дыхания.

Ставить стопу нужно с пятки на носок, упор делая на наружную (латеральную) поверхность подошвы. Внутренняя (медиальная) сторона должна испытывать меньшее давление. Лучше всего ходить по мягкой и нетравмирующей поверхности: песку, траве, рыхлому снегу или мелкой гальке.

Для стимуляции стопы можно использовать специальные тапочки с шипами, массажёры или массажные стельки. Однако они не предназначены для постоянного ношения — при долгом использовании могут травмировать стопу. Лучше применять их недолго, например, утром после сна.

Чтобы ходить босиком, стопа должна быть здоровой — без трещин, мозолей, натоптышей и язвочек, которые могут привести к травмам и инфекции. Особенно это опасно при выраженном ожирении, сахарном диабете, облитерирующем артериите (часто встречается у курильщиков).

У таких пациентов даже небольшие повреждения могут привести к гангрене и ампутации. Им особенно вредна ходьба по плоским, жёстким и холодным поверхностям.

