Терапевт раскрыла последствия долгого сна в выходные дни

Попытка отоспаться опасна для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог и нефролог Регина Ахуньянова.

По словам эксперта, оптимальным для поддержания здоровья и нормального метаболизма является 7 часов сна. Если человек в будние дни спит 7–8 часов, а в субботу и воскресенье «добирает» недостающие часы (от 3 до 5 дополнительных часов сверх нормы), это может привести к негативным последствиям.

Врач поясняет, что такие перепады провоцируют ухудшение чувствительности к инсулину, нарушение контроля уровня глюкозы в крови и сбой циркадных ритмов. Согласно научным исследованиям, самая полезная привычка — спать одинаковое количество часов ежедневно.

Регина Ахуньянова добавила, что, если человек столкнулся с недосыпом в рабочие дни, в выходные можно позволить себе поспеть всего на 1–2 часа дольше обычного, но не более.

