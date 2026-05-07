Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Терапевт раскрыла последствия долгого сна в выходные дни

Терапевт раскрыла последствия долгого сна в выходные дни
Последствия долгого сна в выходные
Комментарии

Попытка отоспаться опасна для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог и нефролог Регина Ахуньянова.

По словам эксперта, оптимальным для поддержания здоровья и нормального метаболизма является 7 часов сна. Если человек в будние дни спит 7–8 часов, а в субботу и воскресенье «добирает» недостающие часы (от 3 до 5 дополнительных часов сверх нормы), это может привести к негативным последствиям.

Врач поясняет, что такие перепады провоцируют ухудшение чувствительности к инсулину, нарушение контроля уровня глюкозы в крови и сбой циркадных ритмов. Согласно научным исследованиям, самая полезная привычка — спать одинаковое количество часов ежедневно.

Регина Ахуньянова добавила, что, если человек столкнулся с недосыпом в рабочие дни, в выходные можно позволить себе поспеть всего на 1–2 часа дольше обычного, но не более.

Читайте также:
Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии? Почему россияне всё больше страдают от отёков и аллергии?
Как перевестись на удалёнку из-за аллергии? Объясняет юрист Как перевестись на удалёнку из-за аллергии? Объясняет юрист

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android