Каждый четвёртый россиянин пользуется iPhone

В 2026 году на смартфоны Apple приходится четверть всех устройств, зарегистрированных в сети «МегаФона». Они вышли на первое место, опередив прошлогоднего лидера Xiaomi. Первенство среди моделей по-прежнему удерживает iPhone 11. В то же время среди Android-брендов заметно набирает популярность Tecno.

В 2026 году в десятку наиболее востребованных смартфонов на сети попали сразу восемь моделей iPhone. Самым распространённым гаджетом остаётся iPhone 11, на втором месте iPhone 13, тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max.

Доля Xiaomi среди брендов смартфонов достигла 23% – вторая строчка. На третьем месте расположился Samsung (19%). Tecno за год поднялся с шестого на четвёртое место. Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, опустился в 2026 году с четвёртой позиции на пятую. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.

Ситуацию на рынке прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин: «Мы видим, что россияне всё чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, а предпочитают привычный комфорт, пропуская даже несколько поколений устройств. В салонах объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota клиенты могут выбрать идеальные для себя гаджеты из широкой линейки актуальных смартфонов – от базовых моделей до премиальных флагманов».