Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Россияне до 25 лет стали тратить на онлайн-обучение в шесть раз больше времени
Комментарии

По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди россиян моложе 25 лет вырос на 72%. При этом средняя продолжительность одного занятия у пользователей 14-25 лет увеличилась более чем в шесть раз.

Также из статистики следует, что молодёжь сменила короткие сессии на полноценные уроки. Если в марте 2025 года средняя сессия длилась 16 минут, теперь – более полутора часов. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Наибольшей популярностью пользуются сервисы, на которых можно изучить и подтянуть школьную программу, подготовиться к экзаменам. На такие площадки у пользователей до 25 лет приходится 85% трафика. Спрос достигает максимума в осенние (сентябрь – ноябрь) и весенние (март и апрель) месяцы. Активнее всего молодежь пользуется платформами «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.ру», РЭШ, «Умскул» и «Тетрика».

У аудитории постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике и маркетингу, обучение управленческим навыкам. Эта тенденция хорошо видна по статистике образовательных платформ. Например, у Skillbox и «Яндекс Практикума», где представлены программы по разным направлениям, в марте трафик пользователей старше 36 лет вырос в два-три раза по сравнению с зимой, а у аудитории 26-35 лет – в три-четыре раза.

Чаще обучаться онлайн стали и люди старше 56 лет. В марте объём трафика на ресурсах, где можно освоить новую профессию, вырос до двух раз.

Первое место в рейтинге городов по популярности онлайн-образования занимает Москва, она обеспечивает около 20% всего трафика. В лидерах также Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Якутск, Хабаровск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург и Калининград.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android