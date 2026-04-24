Этап Мировой серии по триатлону пройдёт в Самарканде 25 апреля

Этап Мировой серии по триатлону пройдёт в Самарканде 25 апреля
Этап Мировой серии по триатлону
25 апреля в Узбекистане пройдёт этап Мировой серии по триатлону на стандартной (олимпийской) дистанции — 1,5 км плавание, 40 км — велоэтап и 10 км – бег.

Мировая серия станет первой в этом году — это старты самого высокого ранга, помимо Олимпийских игр. Именно по её результатам разыгрывается звание чемпиона мира: в зачёт идут четыре лучших этапа Мировой серии плюс Гранд-финал, который пройдёт в испанской Понтеведре в сентябре.

На старт выйдут российские спортсмены: у мужчин – Григорий Антипов и Денис Колобродов, у женщин – Диана Исакова и Валентина Рясова. Они будут бороться за медали с сильнейшими представителями мирового триатлона. В прошлом году победу на этапе в Самарканде одержала Диана Исакова.

Также в эти даты Самарканде пройдёт этап Кубка мира по паратриатлону, на котором выступят российские параатлеты, вернувшие флаг и гимн.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

