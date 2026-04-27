Внучка Фёдора Конюхова поделилась впечатлениями от восхождения на Килиманджаро

Полина Конюхова
Комментарии

Внучка Фёдора Конюхова Полина Конюхова рассказала в интервью «Чемпионату» о впечатлениях от восхождения на Килиманджаро. Она поднялась на самую высокую точку Африки в апреле 2026 года.

Путешественница подчеркнула, что Килиманджаро отличает от других гор особенный подход к акклиматизации. На то, чтобы привыкнуть к погоде и прочим факторам, необходимо несколько дней, в течение которых туристы несколько раз спускаются и поднимаются в разные точки вершины.

«Если хотите попробовать себя в альпинизме — искренне рекомендую рассмотреть Килиманджаро в качестве одной из первых гор. Да, для дебюта она может быть сложной, но если уже есть опыт на более низких вершинах — смело берите её второй. Акклиматизация здесь мягче, а маршрут незабываем», — сказала Полина.

