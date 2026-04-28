Забег «Весеннее кольцо» пройдёт в Москве 3 мая. Локация — село Клёново (Троицкий административный округ Москвы).

В программе старты на 20 км. К участию приглашаются все желающие. Для получения стартового пакета необходимо предъявить справку-допуск от врача.

Расписание

8:00 — 8:45 – открытие стартового городка, выдача номеров

9:00 – старт дистанции 20 км. Финиш закрывается с прибытием замыкающего дистанции 20 км

11:00 — награждение победителей, аfterparty на финише

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.