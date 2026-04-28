Эксперт рассказала, как оплачивается выходной для диспансеризации

Юрист Ирина Михеева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как оплачивается выходной для диспансеризации. Она объяснила, что это не просто отгул, который уменьшает размер выплаты за месяц.

«Выходной для диспансеризации не уменьшает зарплату: за этот день сохраняется средний заработок как за обычный рабочий день. Он рассчитывается по общим правилам — исходя из выплат за предыдущие 12 месяцев, поэтому фактически сотрудник получает «как обычно», без потерь», — сказала эксперт.

При этом использовать этот день в личных целях нельзя: он предоставляется именно для прохождения диспансеризации. Работодатель вправе запросить подтверждение (справку из медучреждения), и при её отсутствии день могут не оплатить или признать прогулом.

