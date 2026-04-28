Психолог дала совет, как бороться с выгоранием при поиске работы

Психолог дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как бороться с выгоранием при поиске работы. Она подчеркнула, что грусть, переживания и даже злость — нормальные чувства. Закрываться от них не нужно.

«Стоит сказать себе: «Впереди у меня сложная задача, она займёт много времени и сил. Я могу периодически чувствовать усталость и терять веру в себя. Это нормально. Я обещаю помогать себе настолько, насколько это получится». Таким образом, вы признаёте своё право на любые чувства в процессе поиска работы и выражаете намерение поддерживать себя в трудностях», — рекомендовала эксперт.

Хороший вариант борьбы со стрессом в этой ситуации — придумать запасной план, который будет поддерживать ощущение стабильности. Продумайте, как вы справитесь с самым негативным сценарием. Посмотрите, что поможет вам преодолеть трудную ситуацию. Увидьте, что жизнь в любом случае будет продолжаться и не закончится на одном отказе и даже десятке отказов.

