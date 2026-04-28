Эксперт дала советы по развитию красивой речи

Эксперт дала в рубрике «Теперь вы знаете» советы по развитию красивой речи. По её словам, основа — это дыхание. Если оно поверхностное и сбитое, голос становится тихим, зажатым или, наоборот, резким.

«Чаще всего люди дышат «верхом» — грудью, особенно в состоянии стресса. Из-за этого не хватает воздуха на фразу, появляются паузы в неудачных местах, а голос дрожит. Базовая задача — перейти к более спокойному, глубокому дыханию», — посоветовала эксперт.

Параллельно стоит снять так называемые зажимы. Напряжение в шее, плечах, челюсти напрямую влияет на звучание. Для работы над этим стоит научиться выполнять простые упражнения на разминку.

