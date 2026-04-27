Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

В России набирает популярность «сонный туризм»

В России набирает популярность необычный вид отдыха — «сонный туризм». Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал основатель компании «Бугров Капитал» Эдуард Бугров. По его словам, такой формат востребован и у молодёжи, и у старшего поколения.

Как отметил эксперт, в индустрии гостеприимства формируется новый тренд: туристы всё чаще едут в поездки не за впечатлениями и вечеринками, а за полноценным сном. При этом интерес к аутентичности, культуре и традициям никуда не исчезает — происходит лишь трансформация приоритетов.

«Современные туристы чаще стремятся к здоровому образу жизни и долголетию, поскольку у всё большего числа взрослых наблюдаются проблемы со сном, — пояснил Бугров. — Это связано с высоким уровнем стресса, плотным рабочим графиком и постоянным информационным перегрузом».

Особенно востребован «сонный туризм» среди руководителей и топ-менеджеров. Однако, как подчеркнул эксперт, активный интерес проявляет и молодёжь. Молодые пары, фрилансеры, люди серебряного возраста выбирают гостевые дома в зелёных зонах с дополнительным набором услуг — чаями, банями, купелями.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android