В России набирает популярность «сонный туризм»

В России набирает популярность необычный вид отдыха — «сонный туризм». Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал основатель компании «Бугров Капитал» Эдуард Бугров. По его словам, такой формат востребован и у молодёжи, и у старшего поколения.

Как отметил эксперт, в индустрии гостеприимства формируется новый тренд: туристы всё чаще едут в поездки не за впечатлениями и вечеринками, а за полноценным сном. При этом интерес к аутентичности, культуре и традициям никуда не исчезает — происходит лишь трансформация приоритетов.

«Современные туристы чаще стремятся к здоровому образу жизни и долголетию, поскольку у всё большего числа взрослых наблюдаются проблемы со сном, — пояснил Бугров. — Это связано с высоким уровнем стресса, плотным рабочим графиком и постоянным информационным перегрузом».

Особенно востребован «сонный туризм» среди руководителей и топ-менеджеров. Однако, как подчеркнул эксперт, активный интерес проявляет и молодёжь. Молодые пары, фрилансеры, люди серебряного возраста выбирают гостевые дома в зелёных зонах с дополнительным набором услуг — чаями, банями, купелями.

