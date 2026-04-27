Московский полумарафон собрал больше 23 тысяч участников

25 и 26 апреля в столице прошёл Московский полумарафон. За два дня на старт вышли более 23 тысяч человек: участники забегов на 5 км и 21,1 км, Детского забега, корпоративной и студенческой эстафет. Событие состоялось при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

Победителем Московского полумарафона на дистанции 21,1 км среди мужчин стал представитель Кении Owen Korir, преодолевший дистанцию за 59.35 и установивший новый рекорд соревнований — на сегодняшний день это самое быстрое финишное время, показанное на полумарафонской дистанции на территории России. Среди женщин лучший результат показала представительница Эфиопии Tsge Melese Alemu — 01:09.03, также установив новый рекорд Московского полумарафона.

Победители и призёры Московского полумарафона на дистанции 21,1 км

Мужчины

  1. Owen Korir, Кения, 0:59.35.
  2. Geofrey Kipkemboi, Кения, 1:01.48.
  3. Ринас Ахмадеев, Россия, 1:02.10.
  4. Teresa Nyakola Gela, Эфиопия, 1:02.15.
  5. Barnabas Kipkoech Kosgei, Кения, 1:02.27.
  6. Виктор Гуржий, Россия, 1:02.59.

Женщины

  1. Tsge Melese Alemu, Эфиопия, 1:09.03.
  2. Lucy Nthenya Ndambuki, Кения, 1:11.22.
  3. Daizy Jemutai Rutto, Кения, 1:12.03.
  4. Анна Мокина, Россия, 1:12.26.
  5. Альбина Гадельшина, Россия, 1:13.03.
  6. Нина Савина, Беларусь, 1:13.40.

В национальном зачёте среди мужчин победу одержал Ринас Ахмадеев, второе место занял Виктор Гуржий, третье — Артём Попов. Среди женщин лучший результат показала Анна Мокина, второй стала Альбина Гадельшина, третьей — Нина Бышкина.

Победители и призёры Московского полумарафона (5 км)

Мужчины

  1. Евгений Волков, 14.54.
  2. Николай Ляликов, 14.59.
  3. Даниил Авдеев, 15.01.

Женщины

  1. Лилия Мендаева, 15.50.
  2. Екатерина Ивонина, 15.52.
  3. Анастасия Томилова, 16.53.

Кроме того, 25 апреля в рамках Московского полумарафона также прошёл Детский забег. Юные атлеты от 4 до 9 лет без помощи родителей преодолели 400 м, а спортсмены от 10 до 13 лет — 800 м.

