Московский полумарафон собрал больше 23 тысяч участников

25 и 26 апреля в столице прошёл Московский полумарафон. За два дня на старт вышли более 23 тысяч человек: участники забегов на 5 км и 21,1 км, Детского забега, корпоративной и студенческой эстафет. Событие состоялось при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.
Победителем Московского полумарафона на дистанции 21,1 км среди мужчин стал представитель Кении Owen Korir, преодолевший дистанцию за 59.35 и установивший новый рекорд соревнований — на сегодняшний день это самое быстрое финишное время, показанное на полумарафонской дистанции на территории России. Среди женщин лучший результат показала представительница Эфиопии Tsge Melese Alemu — 01:09.03, также установив новый рекорд Московского полумарафона.
Победители и призёры Московского полумарафона на дистанции 21,1 км
Мужчины
- Owen Korir, Кения, 0:59.35.
- Geofrey Kipkemboi, Кения, 1:01.48.
- Ринас Ахмадеев, Россия, 1:02.10.
- Teresa Nyakola Gela, Эфиопия, 1:02.15.
- Barnabas Kipkoech Kosgei, Кения, 1:02.27.
- Виктор Гуржий, Россия, 1:02.59.
Женщины
- Tsge Melese Alemu, Эфиопия, 1:09.03.
- Lucy Nthenya Ndambuki, Кения, 1:11.22.
- Daizy Jemutai Rutto, Кения, 1:12.03.
- Анна Мокина, Россия, 1:12.26.
- Альбина Гадельшина, Россия, 1:13.03.
- Нина Савина, Беларусь, 1:13.40.
В национальном зачёте среди мужчин победу одержал Ринас Ахмадеев, второе место занял Виктор Гуржий, третье — Артём Попов. Среди женщин лучший результат показала Анна Мокина, второй стала Альбина Гадельшина, третьей — Нина Бышкина.
Победители и призёры Московского полумарафона (5 км)
Мужчины
- Евгений Волков, 14.54.
- Николай Ляликов, 14.59.
- Даниил Авдеев, 15.01.
Женщины
- Лилия Мендаева, 15.50.
- Екатерина Ивонина, 15.52.
- Анастасия Томилова, 16.53.
Кроме того, 25 апреля в рамках Московского полумарафона также прошёл Детский забег. Юные атлеты от 4 до 9 лет без помощи родителей преодолели 400 м, а спортсмены от 10 до 13 лет — 800 м.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.