Московский полумарафон собрал больше 23 тысяч участников

25 и 26 апреля в столице прошёл Московский полумарафон. За два дня на старт вышли более 23 тысяч человек: участники забегов на 5 км и 21,1 км, Детского забега, корпоративной и студенческой эстафет. Событие состоялось при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

Победителем Московского полумарафона на дистанции 21,1 км среди мужчин стал представитель Кении Owen Korir, преодолевший дистанцию за 59.35 и установивший новый рекорд соревнований — на сегодняшний день это самое быстрое финишное время, показанное на полумарафонской дистанции на территории России. Среди женщин лучший результат показала представительница Эфиопии Tsge Melese Alemu — 01:09.03, также установив новый рекорд Московского полумарафона.

Фото: Беговое сообщество

Победители и призёры Московского полумарафона на дистанции 21,1 км

Мужчины

Owen Korir, Кения, 0:59.35. Geofrey Kipkemboi, Кения, 1:01.48. Ринас Ахмадеев, Россия, 1:02.10. Teresa Nyakola Gela, Эфиопия, 1:02.15. Barnabas Kipkoech Kosgei, Кения, 1:02.27. Виктор Гуржий, Россия, 1:02.59.

Женщины

Tsge Melese Alemu, Эфиопия, 1:09.03. Lucy Nthenya Ndambuki, Кения, 1:11.22. Daizy Jemutai Rutto, Кения, 1:12.03. Анна Мокина, Россия, 1:12.26. Альбина Гадельшина, Россия, 1:13.03. Нина Савина, Беларусь, 1:13.40.

В национальном зачёте среди мужчин победу одержал Ринас Ахмадеев, второе место занял Виктор Гуржий, третье — Артём Попов. Среди женщин лучший результат показала Анна Мокина, второй стала Альбина Гадельшина, третьей — Нина Бышкина.

Фото: Беговое сообщество

Победители и призёры Московского полумарафона (5 км)

Мужчины

Евгений Волков, 14.54. Николай Ляликов, 14.59. Даниил Авдеев, 15.01.

Женщины

Лилия Мендаева, 15.50. Екатерина Ивонина, 15.52. Анастасия Томилова, 16.53.

Кроме того, 25 апреля в рамках Московского полумарафона также прошёл Детский забег. Юные атлеты от 4 до 9 лет без помощи родителей преодолели 400 м, а спортсмены от 10 до 13 лет — 800 м.

