Более 2 тыс. спортсменов приняли участие в «Гагаринском забеге» в Звёздном городке

Более 2 тыс. любителей бега стали участниками одного из старейших и самых атмосферных легкоатлетических стартов России — «Гагаринского забега — 2026». В этом году он прошёл в 56-й раз и был посвящён 65-летию полёта в космос Юрия Гагарина.

«Гагаринский забег» — это редкая возможность посетить закрытый город, в котором живут космонавты перед покорением солнечной системы. Впервые в этом году у спортсменов была возможность поучаствовать в забеге в онлайн-формате. Маршрут пролегал в центральной части Звёздного городка. На выбор было предложено пять дистанций: 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

После церемонии награждения участники и болельщики смогли посетить музей Центра подготовки космонавтов, где можно ознакомиться с историей покорения космоса со времён первого полёта Юрия Гагарина и вплоть до наших дней.

Самыми молодыми участниками стали шестилетние Вероника Васенина и Вероника Ванькова. Юные спортсменки даже родились в один день. Самым возрастным бегуном стала Клара Богатова, которой в этом году исполнится 93 года.

