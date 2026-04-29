Инфекционист объяснил, чем опасен отказ от прививок

Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов объяснил в беседе с «Чемпионатом», чем опасен отказ от прививок. Он подчеркнул, что отказ от вакцинации — это не теоретическая дискуссия. Снижение коллективного иммунитета уже меняет эпидемиологический ландшафт.

Когда охват прививками падает ниже критического порога (80-95% в зависимости от инфекции), цепочки передачи восстанавливаются, и человечество возвращается к болезням, считавшимся контролируемыми.

«Отказываясь от прививки, вы принимаете риск не только личный, но и коллективный. Пациенты с первичными иммунодефицитами, после химиотерапии или трансплантации не могут быть вакцинированы — их защита зависит от окружения. Перед принятием решения запросите у врача расшифровку противопоказаний: абсолютных противопоказаний к современным рекомбинантным и инактивированным препаратам единицы», — предупредил врач.

Неронов добавил, что большинство отводов — временные (лихорадка, обострение хронической болезни). Если вы уже пропустили прививки, существует график догоняющей вакцинации, безопасный даже во взрослом возрасте. Проверить уровень защиты можно серологически (определение IgG к конкретному антигену), хотя для многих вакцин корреляция титра антител с клинической защитой не абсолютна.

