Психотерапевт дала советы по борьбе с хронической усталостью

Как бороться с хронической усталостью
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина дала в разговоре с «Чемпионатом» советы по борьбе с хронической усталостью. По её словам, одна из наиболее эффективных техник — «дневник усталости». Записывайте одно-два предложения в день: «Сегодня почувствовал(а) раздражение, когда...» Это помогает отследить триггеры и вовремя обратиться за помощью.

«Не ждите «идеального момента» для отпуска. Даже три-четыре дня цифрового детокса (полный отказ от рабочих чатов и почты) дают нервной системе возможность переключиться с режима «бей или беги» на режим восстановления. Внедрите микроотдых. Техника Pomodoro (25 минут работы/5 минут отдыха) — не просто тайм-менеджмент. Короткие паузы снижают уровень кортизола и предотвращают когнитивное истощение», — сказала эксперт.

Крашкина также рекомендовала обратиться к специалисту, если симптомы длятся более двух-трёх недель. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и, при необходимости, мягкая фармакологическая поддержка эффективно восстанавливают ресурс.

