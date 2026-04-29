Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эксперт рассказала, когда бег может положительно влиять на психику

Эксперт рассказала, когда бег может положительно влиять на психику
Когда бег положительно влияет на психику
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», когда бег может положительно влиять на психику. По её словам, это происходит во время участия в коллективных стартах. Тогда на нейрофизиологическом уровне включается феномен межличностной синхронизации: когда десятки людей движутся в одном ритме, зеркальные нейроны (клетки мозга, активирующие эмпатию при наблюдении за действиями других) формируют чувство общности, а лимбическая система снижает реакцию на угрозу.

«Организм переключается с режима «выживания» на режим «восстановления». Кортизол падает, растёт выработка окситоцина (гормон привязанности и доверия) и эндорфинов — внутренних опиоидов, которые притупляют физическую и эмоциональную боль. Это не метафора, а измеримый сдвиг в нейрохимии», — сказала эксперт.

Во-первых, в это время включается компенсация дофаминового дефицита. Постоянный скроллинг истощает систему вознаграждения мозга. Длительная ритмичная нагрузка с чётким финишем возвращает предсказуемость и чувство «я могу влиять на результат». Во-вторых, феномен контролируемого стресса. Масс-старт даёт легальный выход для адреналина в безопасных условиях: есть трасса, волонтёры, медики, но сохраняется ощущение преодоления. В-третьих, снижение социального давления. В таких форматах не нужно «держать лицо». Общение строится вокруг общего действия, что особенно ценно для людей с повышенной тревожностью.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Субмарининг: как вести себя с партнёром, который постоянно куда-то пропадает? Субмарининг: как вести себя с партнёром, который постоянно куда-то пропадает?
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить водителям? Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить водителям?
