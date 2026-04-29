«Пискарёвский международный полумарафон» пройдёт в Ленобласти 3 мая

«Пискарёвский международный полумарафон» пройдёт в Ленобласти (район Пискарёвка) 3 мая. Мероприятие посвящено 82-летию полного снятия блокады Ленинграда и 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участников ждут легкоатлетические соревнования на дистанциях 7 км, 21,1 км, по кругу 7,08 км, 3 км и 1 км «Детский старт», северная ходьба, каникросс и многое другое. В рамках соревнований также пройдёт акция «Дерево Памяти» (мастер-класс по изготовлению ангелов/журавликов на дерево памяти).

Помимо этого, в программе различные спортивные мастер-классы, утренняя зарядка для детей и спортивная разминка для взрослых, мастер-класс по зумбе, творческий конкурс детского рисунка и чайная пауза.

