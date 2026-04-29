Эксперт объяснил, как введение минимальной почасовой оплаты труда повлияет на россиян

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачёв объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», как введение минимальной почасовой оплаты труда повлияет на россиян.

«Сейчас, если работник занят неполный рабочий день, его месячная зарплата может быть ниже МРОТ и при пересчёте на часы его почасовая ставка может оказаться даже ниже, чем если бы он работал полный месяц и получал МРОТ. МПРОТ призван добиться того, чтобы оплата за час не падала слишком низко», — сказал эксперт.

Если это будет просто перерасчёт действующего МРОТ, то эффект окажется ограниченным. Если выше, то часть работников действительно выиграет, но тогда у бизнеса вырастут издержки, а это может подтолкнуть работодателей к сокращению часов.

