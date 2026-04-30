Врач рассказала, как поддержать организм весной без добавок

Терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как поддержать организм весной без добавок. Главное правило — разнообразие. Вместо того чтобы сразу тянуться к аптечным добавкам, стоит обратить внимание на натуральные продукты. Именно из пищи витамины и микроэлементы усваиваются лучше всего, а организм получает не только пользу, но и энергию.

«Одним из ключевых элементов весеннего рациона становится жирная рыба: форель, скумбрия, сельдь или печень трески. Эти продукты богаты витаминами A и D, а также омега-3 жирными кислотами. Они помогают поддерживать иммунитет, укрепляют кости и снижают воспалительные процессы в организме. Особенно это важно после зимы, когда уровень витамина D часто снижен из-за недостатка солнца», — сказала эксперт.

Не менее важны орехи — миндаль, грецкие, кешью. Они содержат антиоксиданты, в частности витамины A и E, которые защищают клетки от повреждений и помогают коже и волосам выглядеть лучше. Кроме того, орехи дают ощущение сытости и могут стать полезным перекусом в течение дня.

