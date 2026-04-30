Психотерапевт рассказала, когда симптомы усталости должны насторожить

Когда усталость должна насторожить
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала, когда симптомы усталости должны насторожить. По её словам, один из первых маркеров — эмоциональная нестабильность. Раздражение по пустякам не про «характер испортился» — это признак истощения префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за контроль эмоций. Когда ресурс на нуле, мозг переходит в режим «энергосбережения» и отключает «тормоза».

«Далее — когнитивные проявления. Если вы ловите себя на том, что перечитываете одно письмо трижды, забываете простые слова или не можете удержать нить разговора — это не ранняя деменция. Это «туман в голове» на фоне переутомления. Мозгу нужен отдых для консолидации памяти — процесса «упаковки» информации», — добавила эксперт.

Ещё один симптом — нарушения сна. Вы валитесь с ног, но не можете уснуть, или просыпаетесь в три-четыре утра с чувством тревоги. Это классический симптом гиперкортизолемии — повышенного уровня кортизола (гормона стресса). Без отпуска циркадные ритмы сбиваются, и организм перестаёт различать «день» и «ночь» на гормональном уровне. Наконец, психосоматика. Головные боли напряжения, спазмы в желудке, обострение кожных заболеваний без явной физической причины. Тело «кричит» то, что психика больше не может вербализовать.

