«Ясная поляна» трейл пройдёт в Туле 9 и 10 мая. В программе старты на 5 км, 7 км, 15 км и 30 км. Кроме того, у участников будет возможность прогуляться по музею-усадьбе «Ясная Поляна» в сопровождении экскурсовода.

Расписание

9 мая

14:00-18:00 — регистрация участников, работа раздевалок и камеры хранения вещей;

15:30 — начало экскурсионных программ для участников;

17:00-18:00 — детские забеги (400 м, 800 м, 1000 м);

18:30 — старт дистанции 4 км;

19:00 — награждение победителей и призёров;

20:00 — закрытие соревнований.

10 мая

8:30-11:00 — регистрация участников;

9:30 — старт дистанции 30 км;

10:25 — открытие соревнований;

10:30 — старт дистанции 15 км;

11:00 — старт дистанции 7 км;

12:00-13:00 — награждение победителей и призёров;

15:00 — закрытие соревнований.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.