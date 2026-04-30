Главная Lifestyle Новости

«Ясная поляна» трейл пройдёт в Туле 9 и 10 мая

«Ясная поляна» трейл пройдёт в Туле 9 и 10 мая
«Ясная поляна трейл»
«Ясная поляна» трейл пройдёт в Туле 9 и 10 мая. В программе старты на 5 км, 7 км, 15 км и 30 км. Кроме того, у участников будет возможность прогуляться по музею-усадьбе «Ясная Поляна» в сопровождении экскурсовода.

Расписание

9 мая

  • 14:00-18:00 — регистрация участников, работа раздевалок и камеры хранения вещей;
  • 15:30 — начало экскурсионных программ для участников;
  • 17:00-18:00 — детские забеги (400 м, 800 м, 1000 м);
  • 18:30 — старт дистанции 4 км;
  • 19:00 — награждение победителей и призёров;
  • 20:00 — закрытие соревнований.

10 мая

  • 8:30-11:00 — регистрация участников;
  • 9:30 — старт дистанции 30 км;
  • 10:25 — открытие соревнований;
  • 10:30 — старт дистанции 15 км;
  • 11:00 — старт дистанции 7 км;
  • 12:00-13:00 — награждение победителей и призёров;
  • 15:00 — закрытие соревнований.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

