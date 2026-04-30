«Ясная поляна» трейл пройдёт в Туле 9 и 10 мая
«Ясная поляна» трейл пройдёт в Туле 9 и 10 мая. В программе старты на 5 км, 7 км, 15 км и 30 км. Кроме того, у участников будет возможность прогуляться по музею-усадьбе «Ясная Поляна» в сопровождении экскурсовода.
Расписание
9 мая
- 14:00-18:00 — регистрация участников, работа раздевалок и камеры хранения вещей;
- 15:30 — начало экскурсионных программ для участников;
- 17:00-18:00 — детские забеги (400 м, 800 м, 1000 м);
- 18:30 — старт дистанции 4 км;
- 19:00 — награждение победителей и призёров;
- 20:00 — закрытие соревнований.
10 мая
- 8:30-11:00 — регистрация участников;
- 9:30 — старт дистанции 30 км;
- 10:25 — открытие соревнований;
- 10:30 — старт дистанции 15 км;
- 11:00 — старт дистанции 7 км;
- 12:00-13:00 — награждение победителей и призёров;
- 15:00 — закрытие соревнований.
