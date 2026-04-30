Трейл «Истринский рубеж» пройдёт в Московской области 9 мая. Локация — музей «Новый Иерусалим». В программе два старта на выбор — 2 км и 9 км.

Дистанция в 2 км — в один круг вокруг Ново-Иерусалимского монастыря. Это более массовая часть забега, рассчитанная на начинающих бегунов. Начало дистанции 9 км совпадает с общим стартом, но через 3 км уходит в петлю вдоль реки на места боёв за переправу через Истру.

К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки и опыта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.