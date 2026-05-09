Гастроэнтеролог дал советы, как избежать переедания в период майских выходных
Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов поделился с «Чемпионатом», как избежать переедания в период длинных выходных. По словам врача, это частая проблема, но её можно предотвратить. Не стоит голодать в течение дня, чтобы не набрасываться на еду вечером. Ешьте регулярно, начинайте трапезу с овощей и старайтесь использовать небольшие тарелки, это помогает быстрее почувствовать насыщение.

«Будьте осторожны с жареным мясом, майонезом и алкоголем: избыток жира замедляет опорожнение желудка и повышает риск рефлюкса и панкреатита, поэтому лучше заменять майонез йогуртом, а жарку — запеканием. Если всё‑таки переели, не ложитесь минимум 1,5-2 часа, чтобы уменьшить вероятность заброса кислоты в пищевод. При необходимости можно принять ферментный препарат по инструкции, но не стоит вызывать рвоту, так как это травмирует пищевод», — говорит эксперт.

Ещё одним важным правилом, по мнению врача, является постепенное возвращение к обычному режиму: выбирайте лёгкие супы, кисломолочные продукты, пейте около 1,5 литра воды в сутки и избегайте жёстких «разгрузочных дней», которые создают дополнительный стресс для пищеварительной системы и могут обострять хронические заболевания ЖКТ.

